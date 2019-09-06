Friday Night Frenzy Highlights And Scores 9/6/19

Here's all the action from Friday night including big wins for Hermantown, Grand Rapids and Superior.
Ryan Compeau,

MN HIGH SCHOOL FOOTBALL SCORES:

HERMANTOWN 27, CLOQUET 12

GRAND RAPIDS 65, DULUTH DENFLED 0

DULUTH EAST 55, HIBBING 6

PINE CITY 17, TWO HARBORS 20

PROCTOR 9, NORTH BRANCH 29

ESKO 48, VIRGINIA 8

MN NINE-PERSON FOOTBALL SCORES:

MOUNTAIN IRON-BUHL 48, CHERRY 20

SOUTH RIDGE 36, CROMWELL-WRIGHT 0

WI HIGH SCHOOL FOOTBALL SCORES:

NORTHWESTERN 42, LADYSMITH 0

SUPERIOR 49, EAU CLAIRE 7

Categories: Friday Night Frenzy, High School, Sports

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