Friday Night Frenzy Highlights And Scores 9/6/19
Here's all the action from Friday night including big wins for Hermantown, Grand Rapids and Superior.
MN HIGH SCHOOL FOOTBALL SCORES:
HERMANTOWN 27, CLOQUET 12
GRAND RAPIDS 65, DULUTH DENFLED 0
DULUTH EAST 55, HIBBING 6
PINE CITY 17, TWO HARBORS 20
PROCTOR 9, NORTH BRANCH 29
ESKO 48, VIRGINIA 8
MN NINE-PERSON FOOTBALL SCORES:
MOUNTAIN IRON-BUHL 48, CHERRY 20
SOUTH RIDGE 36, CROMWELL-WRIGHT 0
WI HIGH SCHOOL FOOTBALL SCORES:
NORTHWESTERN 42, LADYSMITH 0
SUPERIOR 49, EAU CLAIRE 7